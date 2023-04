Jonnakad kohvi- ja teerandid saad kruusi küljest kiiresti lahti ühe käepärase vahendiga

Lemmikkruusist hommikukohvi või -tee nautimine on kohustuslik algus igale päevale, aga paraku kipuvad need head joogid kruusi külge inetuid ja jonnakaid rante jätma, mida on väga tüütu maha pesta. Vänge nõudepesuvahendi ja kareda harjaga nühkimine võib küll aidata, aga nõuab palju energiat. Õnneks saab ka lihtsamalt - väidetavalt puhastab üks igas koduköögis olev soodne vahend kruusid kiiresti ja suurema vaevata.