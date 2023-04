Eesti Veinitee veinimajad avavad 29. aprillil hooaja – kõik on oodatud

Veinikultuuri lahutamatu osa on toit, seepärast saab pea kõigis veinimajades joogi juurde ka suupisteid, mõned majad on aga juba lausa restoranideks kujunenud. Habaja Viinavabriku kiviahjupitsat soovitab suisa White Guide'i restoranijuht. Avatud on ka populaarne restoran Kodas, mis moodustab terviku Kodase siidri- ja veinitootmisega (broneeri laud ette, et kindla peale koha saaksid). Murimäe kauni viinamarjaterrassi vaadet saad nautida sealses pop-up-suvekohvikus. Uue-Saalusel pakub lõkketoitu Ulgumaa puhvet, Allikukivil on avatud kohvik ning Valgeranna Veinitalli veinimajas Mamm & Frukt terrassiresto. Aru mõisas pakub Põhja-Eesti kevadisest toorainest inspireeritud veiniõhtusööki tippkokk Ellery Powell (ainult ettetellimisel). Valgejõe Veinivillas saad mõnusat pannkooki, Järistel pitsat, veinimajas Rüüp aga burritosid.

Lisaks heale-paremale kõhutäitele pakutakse hooaja avamisel ka vaimutoitu ehk uusi teadmisi. Murimäel on kavas viinapuupistikute valmistamise õpituba ja veinidesse investeerimise loeng. Allikukivil on võimalik osaleda marjapõõsaste lõikamise töötoas, mis õpetab, kuidas saada põõsastelt suuremat saaki, teise töötoa teema on „Eesti marjaveinid toidu kõrvale“. Saaremaa I Veinitehases ehk Ideafarmis on põnev õhtune koolitus „Kääritatud joogid rahvameditsiinis läbi aegade“.

Veinimäe talu on tuntud oma ainulaadse viinamarjaistanduse poolest, hooaja avamisel esitletakse siin uut demomaja. Mamm & Frukt pakub Audru mõisakompleksi tuuri giidiga. Kunstinäitusi saab nautida Kodases, Aru mõisas ja Habaja Viinavabrikus.

Valgejõel tähistatakse hooaja algust vanasõidukite näituse, kontserdi ja külalaadaga. Et samal nädalavahetusel on ka Sibulatee kalapuhvetite päev, siis saab Hirveaia veinimaja külastuse selle toreda sündmusega kombineerida. Samuti on 29. aprillil traditsiooniline avatud kalasadamate päev, mis merele lähedasemate veinimajade külastusega kenasti kokku sobib.