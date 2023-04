Köögi- ja puuviljad on pärast külmutamist pehmed ja vesised, liha ja kala kaotavad oma mahlakuse, külmutatud tainas ei kerki enam sama hästi. Isegi sellised tooted, mis on mõeldud külmutatuna tarbimiseks, näiteks jäätis, kaotavad oma õhulisuse ja pehmuse, kui on juba korra üles sulanud ja siis tagasi sügavkülma pandud.