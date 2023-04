Tipprestoranide lihakvaliteet taskukohase hinnaga

Ka Maxima Meistrite Kvaliteedi kaubamärgi all tuntud maitsestatud-marineeritud lihatooted põhinevad peamiselt kodumaisel toorainel. Kõik Meistrite Kvaliteedi retseptid on loodud Maxima enda tehnoloogide ja kokkade poolt ning need on maitsed, mida terve Eesti armastab.