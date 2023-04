Kuningas Charles valis oma kroonimispäeva pidusöögiks lahtise piruka ehk quiche’i! Vaata, kui lihtne on seda valmistada!

Väidetavalt on kuninga lemmiktoiduks kõik, mis sisaldab juustu ja muna, nii et polegi väga imestada, et quiche, milles kasutatakse mõlemat, tähtpäevaks väljavalituks osutus. Nii kuningas Charles kui ka abikaasa Camilla said oma sõna sekka öelda, kui kuninglik kokk Mark Flanagan retsepti välja töötas. Piruka koostisosades on ka spinat, oad ja estragon – nii vihjatakse kuninga aiandushuvile. Palee endine kokk Darren McGrady hõikas Twitteris, et tema on seda rooga Charlesile valmistanud mitmeid kordi ning eriti naudib kuningas pirukat omapüütud lõhega.