Hea nipp: kuidas hooldada puidust lusikaid ja lõikelaudu nii, et neile toiduplekid sisse ei imbuks

„Armastan puidust köögikraami väga ja mul on neid kodus ikka paras hulk. Nii mitmedki neist on olnud juba minu vanaema köögis ehk siis n.ö. pärandus. Nende hulgas on suur moosikeetmise lusikas. See on ainuke, mida ma ei ole kordagi „korralikult puhastanud“, saab ainult veega pesu. Noh, loomulikult olen sellega keetnud mustikaid ja sõstraid, ja võite ette kujutada, milline see välja näeb. Aga jah, selline tume moosikeetmise lusikas oli juba vanaemal ja nüüd ka minul,“ kiidab puidust köögivahendeid valmistava pereettevõtte Taluelu perenaine Maret Sikstus. „Ära mõtle üle, kõik ei pea välja nägema nagu uus. Minu moosilusikas on eriline, pika varrega, et ulatuks poti põhja, ja ainult moosi keetmiseks. See on ilus ja armas ka oma plekkidega,“ lisab ta.