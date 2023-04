Tee parem ise! Viis kõige rohkemate lisaainetega poekastet, mida on tegelikult ülilihtne kodus valmistada

Poekastmed vs kodused kastmed

Poeletid on lookas kõikvõimalikest valmis kastmetest, mille eesmärk on teha meie elu kergemaks ja kiiremaks. Paraku tuleb mugavus alati millegi arvelt. Kastmete soovimatuteks külalisteks on koostisainete ülemäärselt pikk nimekiri ja krõbe hind.