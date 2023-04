Uus toidukaupade bränd Well Done – inspireeriv, kvaliteetne ja soodsam

„Esmalt on Well Done kliendile poes käies orientiiriks, selle järgi leiab üles hea kvaliteediga soodsamad alternatiivid muidu harjumuspäraseks saanud toodetele. Teiseks on Well Done'i kaubavaliku mitmekesisus ka inspiratsiooniks oma toidulaua uuendamisel ning endale meelepärase leiab valikust iga pereliige,“ sõnab tegevjuht.

Well Done'i sortimendist leiab 2023. aasta lõpuks kokku ligi 700 kvaliteetset toodet igas toidukategoorias, sealhulgas piimatooted, munad, värsked puuviljad ja köögiviljad, liha ja kala, pagaritooted, külmutatud toiduained, värske salatimaterjali ning ürdid. Well Done'i sortimendis on tooted usaldusväärsetelt ja kvaliteetsetelt tootjatelt Baltikumist ja lähiriikidest. „Täna on juba ligi 300 toodet Maxima poodides saadaval ning uusi tooteid lisandub aasta lõpuni, mil peaks olema pea 700 erinevat toodet.



Sarja Well Done toodetel on äratuntav kujundus, mis aitab klientidel poes lihtsamini navigeerida ning tooted üles leida. Well Done on suurim Maxima omabrändi tootesari.