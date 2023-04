Kolme Michelini tärni külastus Tallinna

Bernard Anthonyt peetakse üheks maailma parimaks juustumeistriks. Täpsemalt on aga tegemist juustude arendajaga (affinage), kelle eripäraks on oskus tajuda, millistes tingimustes ja kui kaua peab konkreetne juust seisma, et saavutada oma parimad omadused. 45 aasta jooksul on juustumeister valmistanud palju väga head juustu ega ole selle juures kaotanud kirge nende vastu.

Anthony juustubrändi tugevusest ja kvaliteedist annab tunnistust ka see, et mehe valmistatud juustud on võtnud oma menüüsse 19 kolme Michelini tärniga restorani üle maailma. Vahemärkusena: maailmas on hetkel kokku pisut üle saja nii kõrge tunnustusega restorani. Bernardile meeldib öelda, et kokku on tema käes 195 Michelini tärni, kuna just nii palju on neid kõikidel paikadel, kuhu ta oma juuste müüb. Ning tippkokkade nimekiri, kes Bernardi juuste kõrgelt hindavad, on muljetavaldav: maailma üks kuulsamaid Prantsuse kokki Alain Ducasse on kliendiks 1993. aastast, samuti naudib tema juuste kuulsa L'Arpège’i peakokk Alain Passard.