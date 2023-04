Kas oled ootamatusteks valmis?

Siiski on mõned olulised soovitused. Varutud toit peab olema pika säilivusajaga. Soovitatud kuupäevadel tuleb silm peal hoida ning varud õigel ajal ära tarbida. Just seetõttu jälgivad nutikad inimesed suuremaid sooduskampaaniaid, mis võimaldavad varusid täiendada võimalikult odava hinna eest. Alati võiks kodus olemas olla nädala toit ja esmatarbekaubad. Kui perekonnas on toitumisalaste erisoovide või -vajadustega inimesi, tuleb arvestada ka nendega.

Mida toiduriiulitelt kaasa osta?

Soovitatav on, et pool toiduvarudest ei vajaks valmistamist (konservid, kuivikud, küpsised, pähklid, kuivatatud puuviljad, müslibatoonid, maiustused jne).

Konservid on samuti turvaline ja kasulik valik – supp , riisi- või makaroniroog saab lihakonservi lisamisel veel mõnusama meki, samuti võib kala- või lihakonservi süüa võileivakattena või kasvõi kahvliga otse karbist. Head on ka erinevad konserveeritud valmisroad, mida saab vajadusel süüa ka soojendamata.

Kindlasti võiksid toiduvarud sisaldada ka kõigi pereliikmete lemmikmaiustusi – need peletavad vajadusel nii väsimust kui ka paha tuju. Kohvi- ja teesõpradelgi on hea teada, et alati on kapis tagavara.