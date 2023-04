BRUNCH BRIGITTEGA | Stefan jagab nippi, kuidas ta kiirelt, aga tervislikult kaalust alla võttis

Täna on menüüs burger, mille juurde pakutav eriti huvitav lisand võttis nii Brigittel kui Stefanil suu täiesti ammuli. Stefan, kes on oma koduköögis ise valitseja, avaldab, et tema lemmik burgerikotlett on kindlasti veiselihast, kuid viimasel ajal on ta suuna võtnud hoopis taimsete lihaasendajate poole. Arvestades, et Stefani isa on legendaarne lihakokk, on huvitav teada, kuidas selline eelistuste muutumine eesti-armeenia segaperes vastu võetakse? Kas burger on mehe menüüs tihe külaline? Kui suurt tähelepanu Stefan toitumisele täna üldse pöörata jõuab? Mees jagab ka saladust, kuidas ta Eesti Laulu finaaliks kiiresti kaalust alla võttis ja räägib, mis oli see toiduaine, mis teda selle juures kõige rohkem aitas.