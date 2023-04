Kevadel kergemalt! Kuus suurepärast kiudainetest pakatavat salatit, mis hoiavad kõhu täis ja piha saledana

Termin „kiudained“ kipub refräänina korduma alati, kui jutuks tuleb täisväärtuslik ja tasakaalustatud toitumine. Miks siis on meil nii väga vaja jälgida, et toidulaual oleks piisavalt kiudaineid? Meid kihutatakse tagant sööma suuremaid koguseid taimset toitu, kuid tegelikult on mikrobioomi ja seedimise seisukohalt parim mitmekesine toit, kuhu kuuluvad ka liha, kala, muna ja piimatooted, kui saad neid seedida. Taimede kasuks räägib aga see, et iga liik, mida toidus kasutad, sisaldab erinevaid keemilisi ühendeid, mis aitavad eri tüüpi mikroobe sinu kehas. Selle­pärast ongi kiudainete põhjal hea jälgida, kas sööd taimset toitu oma keha jaoks piisavalt. Siit leiad kuus kiudainetest pakatavat salatiretsepti, üks maitsvam kui teine!