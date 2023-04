Lihavõtterõõmu valem: maitsev toit ja palju mängulisust

Mida lihavõteteks varuda?

Kindlasti oma pere lemmiktoite - siis on kindel, et kõik on rõõmsad. Lisaks aga on mõned vahvad toidud, mida seostatakse just lihavõttepühadega.

Näiteks pasha - imeline kohupiimamagustoit, mis eeldab päev varem valmis tegemist ning üleöö jahedasse tahenema jätmist. Retsepte on netis palju, kohupiim, või, munad ja erinevad pähklid-puuviljad on aga kõigis esindatud. Muidugi võib osta ka spetsiaalset pashamaitselist kohupiimapastat või säästa aega, nautides Maxima Meistrite Kvaliteedi meistrite valmistatud piduhõrgutisi. Valik erinevate tortide ja kookide vahel on võimas!

Lihavõttelõuna jaoks on traditsioonilisim aeg pühapäev. Siis on kindel, et ka kristlaste ja paastujate tunded pole riivatud.

Kas aga laual ilutseb küülik, kana, kala, sealiha või mõni muu praad, see on kindlasti iga kodukoka isiklik valik.

Kel on kiire või pole oma praekoka oskustes päris kindel, saab pidulaua komplekteerida Maxima valmistoidu letist - kodus on vaja vaid laud ilusate nõudega katta ning uhke praad välja tõsta!

Mängurõõmu suurtele ja väikestele

Lihavõttepühade juurde kuuluvad ka vahvad mängulised tegevused.

Munade värvimine toob naeratuse näole kõigi põlvkondade esindajatele. Vahet pole, kas selleks varutakse vanamoodi sibulakoori, riisiteri ja lõngajuppe ning lüüakse munad võiga läikima või kasutatakse kaasaegseid munavärve ja -lakke. Maximast saab kõik munade värvimiseks vajaliku ühe poeskäiguga kätte ning munakunstiteoste valmistamine võib alata.

Ent munadega saab teha veel palju toredat! Osta näiteks Maximast šokolaadimune, peita need kodus ära ning joonistada lastele aardekaart! Rõõmsaid kilkeid jagub tükiks ajaks, õnnelikke mälestusi veel hulga kauemaks. Aardejahi käigus võib alati leida ka mõne lisakingi - Maxima mänguasjade valik annab head inspiratsiooni.

Parimad pühad iseendale

Muidugi ei pea lihavõtterõõm olema vaid lastega perede pärusmaa.

Hea toidu ja enda valitud tegevustega saab luua parimad kevadpühad nii üksinda, kahekesi kui ka sõpradega.