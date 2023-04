Otepää: mitte ainult talvepealinn, vaid ka suurepäraste maitsete paik

Kolmekäigulise erimenüü hind jääb vahemikku 23 - 29 eurot ning laud tuleb eelmisel päeval kindlasti ette broneerida!

Viskame pilgu toidukohtadele, mis festivalil oma erimenüüga üllatavad.

1. Ugandi Resto

„Õnn on eluviis!“ on Ugandi Resto edasiviivaks mõtteks. Nad on tuntud just heade toitude, meeldiva teeninduse ja maitseka interjööri poolest, asudes otsejoones Otepää südames.

Roogade valmistamisel kasutatakse värsket ja kvaliteetset ning eelistatult kodumaist toorainet. Nende motoks on, et toit peab küll kõhtu täitma, aga ennekõike peab see olema maitset ja kvaliteeti ülistav. Nad on viimased 21 aastat seisnud hea selle eest, et iga külastaja tunneb end lahkudes vähemalt grammi võrra õnnelikumana kui saabudes.

Külastajatele pakutakse muuhulgas näiteks nii itaaliapäraseid pizzasid kui pastasid, aga ka kohalikku Karilatsi forelli ja Andri-Peedo Talu kitsejuustu. A la carte`st leiab ka korralikult kõhtutäitvaid ja uhkeid burgereid, vahemere stiilis salateid, klassikalisi restoranidesserte ja palju muud maitsvat.

Lisaks traditsiooniliselt laiale joogivalikule, leiab valikust käsitööõllesid, vaarikalimonaadi, kohalikust viinamarjatalust pärit veini, Otepää metsadest pärit hapendatud kasemahla ning rahvusvaheliste auhindadega pärjatud piirkonna käsitöösiidreid.

Restorani nimi tuleneb ühest jõukaimast Eesti muinasaja maakonnast - Ugandi, mille keskuseks oli Otepää. Interjöör hoiab au sees piirkonna rikkalikku ajalugu ja iseloomustab tänapäeva Otepääd.

„Paitame teie maitsemeeli ja täidame kõhtu!“

Ugandi Resto teisel korrusel asub ruum, mida võib nimetada Eesti lipu toaks. Kuna Otepää on Eesti sinimustvalge lipu häll, siis selle austamiseks ongi Ugandi Resto teine korrus pühendatudrahvuslipule.