Toidupsühholoogia: miks ahvatlevad toidupildid meil isegi siis vastupandamatu isu tekitavad, kui kõht on tegelikult täis?

Teadlased on avastanud, et ainuüksi toidupildi vaatamine aktiveerib ajus piirkonnad, mis vastutavad nii toidu maitse kui ka premeerimisega seotu ees.

Toiduajakirja sirvides juhtub ikka nii, et kõht tundub kuidagi tühjavõitu olema. Võime tunda lausa sülje­voolu ja seejärel kuulda kõhtu korisemas. Kui kõht ongi tühi, siis siirdu julgelt kööki, sest see on alati parem valik kui haarata tükikese šokolaadi või paki krõpsude järele. Sinu aju on sekundi murdosaga aru saanud, et midagi head on kohe-kohe saabumas.