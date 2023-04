Kiiresti ja soodsalt kauniks? Jah, see on võimalik!

Kampaania Ilu Mõte hõlmab suurepäraseid kodu- ja välismaiseid brände, mille abil enese eest hoolitsemine on mõnus nagu kosmeetiku ja juuksuri juures veedetud päev – ainult et raha kulub palju vähem!

Et sinu ilu ja isikupära veelgi paremini välja tuua, on Ilu Mõte sulle abiks üle 2000 soodsa kampaaniatootega .

Rõhuta oma tugevusi

Parimad stilistid on seisukohal, et naise ilusamaks tuunimine algab tema tugevuste rõhutamisest, alles seejärel võib proovida mõnd veidi probleemsemat kohta varjata.

Igal naisel on oma isikupära ja kõige ilusamad kohad ning kindlaim viis neis selgusele jõuda on end peeglis imetleva pilguga vaadata.

Kohe jääb aga silma ka üht-teist, mida tahaks veelgi kaunimaks kohendada. Vahel on selleks veidi väsinud näonahk, vahel tunduvad juuksed talviste peakatete all pisut väsinud ilmega.

Maxima iluriiulitel on head lahendused juba valmis! Kuna kõige sagedamini vajavadki aastaaegade vaheldudes iluabi nahk ja juuksed, on just nende eest hoolitsemiseks eriti rikkalik valik ilutooteid. Unustada ei maksa koduse iluhoolduse kolmikreeglit - puhastamine, koorimine ja niisutamine.