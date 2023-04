Metsarestorani loojad jagavad gurmee-mõõtu teadmisi | Mis taim võiks olla põhjamaade safraniks või kuidas valmistada pihlakapungapiima?

„Ma olen iseõppija. Nagu ameeriklased selle meetodi kohta ütlevad: learning by doing. Ega ma ole metsas eriti ringi jooksnud, raamat käes. Õpetaja Mikk Sarv, kellega me omal ajal tegime koos üritusi, aga kelle käest mul õnnestus ka väga palju taimetarkust õppida, ütles, et õiged taimed tulevad su juurde ise. Seda ma olengi kogu aeg rakendanud, vaadanud, mida minu lähedal kasvab. Ja tõepoolest – nad tulevad. Kui oskad näha.“