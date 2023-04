Garaažid on inspireerivad ruumid. Teame ju mitut edulugu, mis on just garaažist alguse saanud. Tärn Tärn Tärn on selline koht. Pop-up-restorani nimigi viitab teadagi-mis-­tärnidele ning need, kes sinna õhtustama pääsevad, saavad edaspidi kõigile tuttavatele kohta mainides kavalalt silma pilgutada ning öelda: „Kes teab, see teab.“ Imekauni, eelmise sajandi alguses ehitatud puitvilla hoovi sattus vahetuva riigikorra ajal üks kummaline, sinna mitte sobiv ehitis.