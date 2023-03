FOTOD | „Lapsed söönuks“ õhtusöögil koguti Eesti Toidupanga supiköögi ehitamiseks 40 000 eurot

„Lapsed söönuks“ heategevusliku õhtusöögi ellukutsuja ja restoran Lee peremees Kristjan Peäske selgitas, et neljandat korda toimunud „Lapsed söönuks“ heategevuslik õhtusöök tõestas, et Eesti ettevõtete ja inimeste abil on võimalik korda saata häid tegusid. „100% vabatahtlikkuse alusel toimunud õhtusöögil koguti Toidupanga supiköögi ehituseks 40 000 eurot – summa tuli kokku õhtusöögi piletirahast, kunstioksjonilt kui ka sponsorite ja annetajate lahkel toel. Kogu summa läheb täieulatuslikult Eesti Toidupanga supiköögi ehitamiseks. Viimaste aastate kriiside keerises on toiduabi vajajate arv kasvanud neljandiku võrra, seega võib öelda, et abi ja toetus läheb igati õigesse kohta,“ nentis Peäske.

Eestis on tuhandeid peresid, kus lastele mitmekülgse toidulaua tagamine nõuab igapäevast pingutust. Tallinna Toidupank, mis varustab suurt osa Eesti abivajajatest toiduabiga, sh saadab ka Tallinnas ja Harjumaal annetatud toiduabi vajadusel teistesse Eesti piirkondadesse. Samal ajal annetatakse palju ka selliseid toiduaineid, mida on vaja kiiresti realiseerida - supiköök täidab selle vajaduse kõige efektiivsemalt, võimaldades sooja söögi pakkumist abivajajatele.

„Suur osa rahaks läheb tehnikasse – vajalik on korralik ventilatsioonisüsteem, ohutusele vastav elektrisüsteem, pliit, ahi ning kvaliteetne veeühendus,“ tõi Peäske esile väikest osa vajaminevast inventarist. Ta avaldas lootust, et supiköögi ehitamisega saab alustada juba lähikuudel.

Eelnevatel heategevuslikel õhtusöökidel on abistatud toidupankasid üle Eesti ning tugevdatud struktuure seal, kus vaesuse määr on kõrgem – nii on varasemalt toetatud toidupankasid nii Põhja, Ida-, kui ka Lõuna-Eestis, kus on arendatud Toidupanga infrastruktuure või aidatud soetada külmikutega varustatud kaubikuid, et tagada toidu efektiivsem tarne abivajajateni. Sel aastal suunatakse 100% kogutud summa supiköögi ehitamisse, mida on seoses suurenenud abivajajate arvuga praegustel aegadel kõige rohkem vaja.