5 ainulaadset restorani, kus toiduelamus on garanteeritud

Aeg-ajalt palutakse meil defineerida, millist kööki me siin Kolmes Sibulas teeme. Kõige lihtsam on vast öelda fusion-confusion ehk oleneb, millisest maailma otsast tuul meile inspiratsiooni puhub. Kindel on vaid see, et kõik, mis Kolme Sibula köögist väljub, on meie moodi ja valminud suure armastusega!

Sushi Plaza tähistab sellel aastal oma 10. sünnipäeva. Turule tulles sooviti pakkuda eestlastele midagi uut: sushit, milles oleks kasutatud rohkem erinevaid maitseid ja uusi trende, kui klassikalises Jaapani köögis. Kuna värsket kala oli ja on siiani Eestis väga raske saada, siis valitigi tee, kus häid maitseid pakuti täiesti uuel moel. Nii on näiteks Sushi Plaza kana tempurad muutnud seda, kuidas inimesed Eestis sushit näevad. Samuti on just need kana tempurad toonud sushi juure palju uusi inimesi. Ning kui juba sushi juurde on tuldud, on hakatud uurima ka sushi algupärandit – Sushi Plazal on au öelda, et nad on pannud väga paljud inimesed kala sööma.