Maxima avab Kuressaare vanalinnas juba homme uue kaupluse

„Maxima Eesti suureks missiooniks on pakkuda väga häid hindasid. Lisaks on meie jaoks oluline, et Maximas sisseoste tegev klient ei tunnetaks nii tugevalt inflatsiooni ning meie kaubad oleksid võimalikult paljudele taskukohased,“ sõnas Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.