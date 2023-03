Toit võib ka trellide taha viia: Ameerikas vahistati mees, kes äigas naisele pitsalõiguga vastu nägu

See uudis kõlab küll äärmiselt veidralt ja ka ebaoluliselt, aga sellegipoolest vallutas see sotsiaalmeedia kulutulena, sest kui inimesed ei tea, kas mingi uudise peale nutta või naerda, siis jääb järele vaid üks variant - seda uudist jagada.

Juhtumist siis lähemalt. Ühel märtsikuu päeval helistati Ameerikas Florida osariigis numbrile 911, et teatada koduvägivalla episoodist. Selle tulemusel arreteeriti 39-aastane mees nimega Ortelio Lazaro Alfonso, kes oli rünnanud oma naissoost ohvrit pitsalõiguga. Mees tunnistas pärast vahistamist, et tal oli ohvriga tüli ja selle tulemusena lõi ta naist pitsalõiguga näkku. Kuid ta eitas, et see oli koduvägivald, sest ta ei puudutanud ohvrit füüsiliselt oma kätega, vaid ainult pitsalõiguga.