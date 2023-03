Kohutavast töökogemusest ideaalsete küpsisteni. Viirelaiu peakokk Ranno Paukson on käinud läbi tulest ja jääst

Möödunud aastal viis tee aga Ranno Viirelaiule peakokaks ja ühiselt loodi ka Tallinnasse peo- ja meelelahutusasutus Viirelaiu Saatkond.

Millega tegeled praegu oma tavalisel tööpäeval?

Saatkonnas toimetan hetkel pea igapäevaselt. See sai küll algselt pop-up’ina püsti pandud, aga kuna tundus, et kohal on potentsiaali, siis otsustasime Tallinnasse kauemaks jääda ja sellest tulenevalt siis arendame ja upgrade'ime hetkel sisseseadet. Samas on juba hoogsalt alanud ka Viirelaiu suvehooaja ettevalmistused.

Mida loeksid oma kõige ekstreemsemaks töökogemuseks kokana ja miks?

Kas just ekstreemne, aga kõige esimene välistöökogemus oli kindlasti meeldejäävamaid. Olin noor ja väga roheline, ei osanud eriti inglise keelt ja avastasin, et senine kogemus ja ettevalmistus oli suhteliselt kesine ja puudulik. Paras šokk oli algul. Peakokaks oli endine Gordon Ramsay sous chef Ebbe Vollmer. Pingetaluvus pandi korralikult proovile. Iga päev mõtlesin loobumisele, aga igal järgneval hommikul panin ikkagi jaki selga ja läksin hambad ristis kööki. Võtsin taas vastu sõimu ja alandusi, ning püüdsin lihtsalt kuidagi hakkama saada. Koju naastes olin küll parem kokk kui varem, aga see jättis oma jälje. Võtsin sealt kaasa õppetunni, milline peakokk ja juht ma ise mitte kunagi olla ei taha. Olen igast restoranist ja projektist võtnud kaasa olulisi õppetunde, olgu see siis kas väga hea või üdini negatiivne kogemus. Alati on midagi kõrva taha panna. Mõnedest ekstreemsetest olukordadest enda kokakarjääri jooksul olen kirjutanud näiteks enda Ööjuttude blogis.

Mis on kõige eksootilisem tooraine, millest oled süüa teinud?

Mul on olnud võimalusi töötada igasugu eksootiliste toorainetega ja seda pingerida on keeruline kokku panna, aga Ruhnu hüljes on kindlasti seni kõige erilisem tooraine. Pakume praegugi aeg-ajalt Viirelaiul suitsuhüljest tervitusampsuks.

Milline väljakutse kokana on veel järele proovimata, mida tahaksid veel kindlasti saavutada?