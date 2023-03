Ühiselt hea eesmärgi nimel. Eesti kunstnikud panevad õla alla Eesti Toidupanga supiköögi ehitamisele

Peäske selgitas, et projektil on läbi aastate olnud heldeid kunstnike, kes oma teoseid on heategevuslikule oksjonile andnud ning mõni isegi kaks korda. Kuna heategevusliku oksjoni puhul ei ole sageli ette teada ka kunstiteose prognoositav tasu nagu see võib olla traditsioonilistel oksjonitel, siis nõuab see kunstnikult suuremeelsust, et teos meile usaldada. Senini on kunstiteoste hinnad kerkinud turuväärtuseni ja turuväärtusest kõrgemale – loodame, et ka sel aastal,“ ütles Peäske.

Varasematel aastatel on kunstioksjonil tuhandete eurodega heategevusse panustanud Silver Koppel, Martin Saar, Epp-Maria Kokamägi, Mati Karmin, Leonhard Lapin ja teised Eesti autorid, kelle teosed olid kõrgelt hinnatud.

Sel aastal annavad projekti oma panuse ning kunstioksjonil on Mihkel Ilus teosega „Kotkal“, Kristi Kongi akvarellmaaliga, Jaan Toomik akrüülmaaliga „Väike kärbsepaber“ ja Vano Allsalu akrüülmaaliga „Punased lilled I“.

Mihkel Ilus (1987) on visuaalkunstnik, kes tegutseb maali laiendatud väljal. Ta töötab sageli suuremõõtmeliste installatsioonidega, kus maaliga seonduv lähenemine on kesksel kohal. Tema teos „Kotkal“ on kunstniku enda sõnul visandlik, graafiline ja ekspressiivne töö, millel on kultuuriajalooga side, aga ka üldinimliku vabaduse ja igatsuste tunne sees. Ilus selgitas, et oksjonile pakkus ühelt poolt teoseid, mis endale armsad ja kui hind kujuneb hea, siis on sellest nii endal ja teistel rõõmu.