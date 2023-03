Kuu lõpp on juba lähedal, seega otsivad paljud koduseks õhtusöögiks soodsaid toite. Kui veel keegi perest juhtub tõbine olema, on kanasupp just see õige valik, sest toetab tervenemist. Kanakoibadest keedad nullist alla tunniga valmis tervisliku naturaalse puljongiga supi.