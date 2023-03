Kas teadsid? Orange vein ei ole valmistatud apelsinidest, põnev värv tuleb hoopis veini valmistusviisist

Põneva värvi saab see veinivalmistusviisist: valgete viinamarjade kestad jäetakse veinivirdesse laagerduma nagu punaste veinide viinamarjade puhul, kuid erinevalt punaste marjade kestadest tuleb punaka värvuse asemel valgete marjade kestast tumekollane või isegi oranž värv. Lisaks värvile annavad kestad veinile tibake tanniine, väga palju täidlust ja komplekssust ning võiks isegi öelda, et pikantsust. Igal juhul on orange-vein midagi erilist ning veinieksperdid isegi soovitavad esmakordsel orange-veini mekkimisel seda istudes teha.