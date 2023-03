Põnev: mida võib leida iga eestlase külmkapist ja sahvrist? Uuringust tuli välja nii loogilist kui üllatavat

Lastega pere külmkapist leiab kõige sagedamini piima, muna, juustu, võid, vorsti, hapukoort, majoneesi ja jogurtit. Mõnevõrra üllatuslikult ei leidu esmaste toodete nimekirjas köögivilja. Noore üksinda elava inimese külmkapi tooted osaliselt kattuvad, kõige tõenäosemalt leiab sealt mune, majoneesi, piima, juustu ja köögivilju. Seejuures on noore inimese külmkapipiim märksa sagedamini taimse iseloomuga, samuti asendavad noored sageli hapukoore jogurtiga.



„Uuringust tuli välja nii loogilist kui üllatavat,“ märkis Põltsamaa kaubamärgi turundusjuht Siiri Vare. „Noore inimese külmikust leiab kaerajooki, erinevaid valmiskastmeid ja alkoholi, samas pereinimese omast marineeritud kurki, mahla, moosi ja erinevaid magusaid piimatooteid. Kui vaadata kodustesse sügavkülmadesse, siis lastega pere külmast leiab pelmeenid, kalapulgad, liha, marjad ja friikartulid, seevastu noore sügavkülmas on esikohal köögiviljad,“ nentis Vare. „Uuringust joonistub välja, et pereinimestel on ilmselt kiirem elutempo ja nad vajavad rohkem praktilist toidu „kiirabi“ kui lasteta noored.“



Nii üksikute noorte kui pereinimeste sügavkülmast leiab jäätist, marju ja moosi. Perede külmavarus on sagedamini supi- ja maitseainesegusid, noorte omades mereande.



Kahel kolmandikul peredest on varutud köögikappi või sahvrisse mõni valmistoit, kas purgisupp, kiirnuudlid või konservid. Neid kasutatakse reeglina kiireks lõunasöögiks, harva ka õhtusöögiks. Kõige sagedasemateks hädaabi toitudeks on praekapsas, borš või hernesupp. Üksinda elavate inimeste vaates joonistub välja sooline erinevus. Meestel on reeglina kodus valmistoidu varu, naistel pigem mitte.



Valmis kastmetest eelistavad mõlemad sihtgrupid majoneesi ja ketšupit, pereinimesed kasutavad rohkem hapukoort, tomatipüreed, sinepit ja balsamicot, noored seevastu soja- ja tšillikastet.



Orkla Eesti Põltsamaa tootmine, mis on ka suvel toimuva noorte laulu- ja tantsupeo suursponsor, soovis uurida, millised supid ja hoidised vastaksid tarbijate vajadustele kõige enam ning just sellele uuringule toetudes arendati välja müüki tulnud laulupeosupid. Uuringust selgus, et inimesed eelistavad suppe, mis on tervislikud ning sisaldavad vähe suhkrut ja soola.



Kvalitatiivse fookusgrupiuuringu viis 2022. aasta detsembris läbi turundusanalüütika- ja meediaagentuur Initiative. Fookusuuringu käigus kaardistati kaht sihtgruppi: 1-3 lapsega pered ja üksi elavad noored. Eelduseks oli, et kõik vastanud valmistavad vähemalt 3 korda nädalas ise süüa.