Nipid kevadiseks suurpuhastuseks!

Planeeri!

Ära planeeri kõiki töid ühele päevale. Kevadine suurpuhastus on suurem ettevõtmine, mida kindlasti võiks mitmeks päevaks planeerida. Vastasel juhul on tulemus pettumust valmistav, tuju nullis ning selg ka haige. Võid vabalt otsustada, et suurpuhastus kestab mitu päeva või koguni mitu nädalat. Põhiline, et sa ise tunned, et jõuad kõik asjad rahulikult ära teha.

Koosta nimekiri!

Et mitte pealtnäha võimatu missiooni ees ahastusse sattuda, tasub enne suurpuhastusse sukeldumist paika panna korralik sõjaplaan – varuda puhastusvahendid, prügikotid ja tolmulapid.

Säästa koristuskuludelt!

Soodushinnaga tootevalikust leiab kodukeemiast populaarsete ökotoodeteni, nõudepesuvahenditest katlakivi ja hallituse eemaldajateni, Henske aknapuhastajatest pesupulbri ja WC-küürimise geelideni välja. Tootevalik võtab silmade eest lausa kirjuks.

Loodusest hoolivate inimeste rõõmuks on Puhastuspäevade fookuses seekord ökotooted. Maxima valikust leiab Muliers, Mini Risk, Mayeri ja paljude teiste tuntud tootjate kaupu.

Pane kogu pere tööle!

Kogu maja või korteri kraamimine üksi ei ole ühegi naise unistus. Tegevusi on palju ja need võtavad rohkesti aega. Enne kui otsustad, et taas kõigega ise toime tuled – ole nutikas! Kaasa kogu pere, sedasi võib ebameeldiva kohustuse kujundada hoopiski põnevaks tegevuseks.

