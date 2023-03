Kuidas parandada mikrotoitainete omastatavust? Vaata siit, kuidas vitamiine ja mineraale toidus õigesti kombineerida

Paljudele mineraalainetele sobib imendumiseks happeline keskkond kaksteistsõrmiksooles ja see eeldab piisavat maohappe tootmist. Mineraalained kuuluvad ensüümide, hormoonide, valkude ja vitamiinide koostisesse. Näiteks joodi on kilpnäärmehormoonides, raud on vajalik verevalgus hemoglobiinis ja koobalt B12-vitamiini koostises. Seetõttu on mineraalainete pikaajaline ja pidev puudus kiirtee haiguste avaldumiseni. Ülemanustamine aga võib kaasa tuua mürgistuse või ensüümide, valkude jt funktsiooni languse. Seega tasub olla tasakaalustatud toitumise usku ja hoida menüü mitmekesine.