Toomas Uibo muutusi ei karda ja risti ette ei löö. Mis on peatse riigimehe suurim toidupahe ja millist jubedust on ta elus maitsenud?

Oleme Toomasel külas ja ta valmistab meile süüa. Ta lubas, et teeb midagi väga lihtsat, mis on samal uskumatult maitsev. Nähes köögis vaid porrulauku ja ei suurt muud midagi, nuputame, mis see küll võiks olla. Tulebki välja, et meie tänane lõunasöök on porrulauk porrulauguga - juba ette rutates võin öelda, et vaatamata meie mõningatele eelarvamustele oli see tõesti uskumatult maitsev. Samal ajal, kui Toomas kokkab, räägime juttu ja teeme pilte.