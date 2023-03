Ära jää hiljaks! Registreeri oma toidutoode konkursile „Oma Maitse Lemmik 2023“ ja väärt auhind võib olla sinu

Igal aastal ilmub meie kaupluste toiduriiulitele uusi ja huvitavaid toiduaineid. Valik on nii lai, et sageli on raske otsustada, mis on parim. Oma Maitse soovib esile tõsta ja tunnustada põnevaid ning tervislikke tooteid, mis rikastavad eestlaste toidulauda. Parimad saavad pärjatud „Oma Maitse LEMMIK 2023“ märgisega, mis aitab inimestel toidukauplustes paremaid valikuid teha.