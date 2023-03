Retsept | Sinimerekarbid veini-koorekastmes

Sinimerekarbid on ideaalselt lihtne, kuid samas natuke luksuslik toit, kus valge veini kaste võimendab veelgi enam seda imelist mereanni maitset.

Siidine ja pehme leem on ideaalne krõbedakoorelise saia kastmiseks, et seda karpide kõrvale ampsata.

Koostisosad

1 kg sinimerekarpe (värskeid)

1 suurem sibul

2 küüslauguküünt

2 sl võid

2 dl kuiva valget veini

2 dl vett

4 dl 35% koort

soola, musta pipart

värsket hakitud peterselli

Valmistamine

Pese karbid hoolsalt voolava vee all. Jälgi, et kõik karbid oleksid suletud, ja viska ära need, mis on praokil ega sulgu ka noaga peale koputades.

Haki küüslauk ja sibul. Kuumuta pannil või ning prae küüslauk ja sibul klaasjaks. Seejärel vala segu pannilt suurde potti. Lisa vein ja kuumuta keema. Kui vein on kuumenenud, lisa potti karbid ja keeda kaane all umbes 6 minutit, kuni nad on avanenud.

Tõsta karbid leemest välja ja kontrolli kõik karbid üle – need, mis ei avanenud, viska ära.

Vala potti juurde vesi ja koor ning keeda ilma kaaneta umbes 5 minutit. Maitsesta leem soola ja pipraga, lisa hulka hakitud petersell.

Tõsta karbid tagasi leeme sisse ja naudi!

