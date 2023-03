Vitamiinitase on ka hakanud aedviljades kiiremini langema kui sügisesel perioodil: kuidas toetada oma keha söögiga nii, et ramm ei raugeks?

Vitamiinitase on ka hakanud puu- ja köögiviljades kiiremini langema kui sügisesel perioodil. Vana kaob eest, et uus saaks tulla. Mõni kasutab seda karmi aega paastumiseks, teine otsib ideid, kuidas toetada oma keha selgi ajal söögiga nii, et ramm ei raugeks. Tee oma toit algusest peale ise ja ära kasuta valmistoitu. Miks nii? Palju mugavam oleks ju haarata kaasa valmistoit poe­letilt või tellida see restoranist?