16 RETSEPTI | Hummused, avokaadomääre ja muud möksid võileivale

Lähis-Ida köögist pärit baklažaanimääre on hõrgult suitsune ja kreemjas. Määri nii saiale kui ka mustale ­leivale, paku külma kastmena prae kõrvale, kasuta dipina.

Seenepasteet on hea vaheldus loomsetele määretele ja sobib katteks ka peenemate suupistete puhul. Pasteeti saad valmistada edukalt talvevarudeks kuivatatud seentest.

Avokaadost ja munast saab imelise sametise leivamäärde. See on klassikalisest munavõist tervisesõbralikum. Muna sisaldab suure bioväärtusega valke, avokaado aga häid oomega-9-rasvhappeid. Rõõmsaid hommikuid!

Üks värske ja mahe leivamääre, mida on väga lihtne valmistada!

Tomatihummus on imehea määre, lisaks võid seda nautida köögiviljakangide kõrvale. Röstitud tomatipoolikud on nii magusad ja maitsvad, et võid neid valmistada kohe suurema plaaditäie ja kasutada mujalgi kui hummuses: salatites, praekõrvasena või niisama snäkina.