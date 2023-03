Kodukokkade saladused: vanematelt ja vanavanematelt õpitud nipid, mis köögis kunagi alt ei vea

Paljudes peredes pärandatakse retsepte põlvest põlve, aga veelgi olulisem osa pärandusest on need nipid ja nõuanded köögis, mida kasutavad edasi nii lapsed kui lapselapsed. Vaata, millised nipid on läbinud ajaproovi ja katseta neid ka oma köögis. Eriti tore, kui jagad meiega ka oma köögi salatarkust!