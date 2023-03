FOTOD | Pavlova kohvik avas Eesti esimese toitlustusettevõttena rahvusvahelise frantsiisiäri

Pavlova kontseptsiooni autor Olga Danilova on varasemalt olnud presidendi kondiiter ja vedanud ettevõtet Supertort. Ta on läbi reisinud terve maailma ja kõikjal, kus Pavlovat pakutakse, seda ka degusteerinud: „See, et me täna avasime siin Leedus esimese frantsiiskohviku, on viieaastase töö tulemus, mida oleme teinud armastuse ning täpsusega. Frantsiis on meie pikaaegne unistus ja Leedu esimene suur samm selles suunas,“ toob Olga välja. Partner Erika Scholler täiendab, et protsesside juurutamine on õnnestumise alus, kuid kõige rohkem väljakutseid pakub kvaliteetse tooraine leidmine, mis Leedus siiski õnnestus.