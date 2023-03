Trattoria La Bottega transformeerumine on olnud märkamatult sujuv: Pille Lausmäe-Lõokese peenelt lihvitud sisekujundus on säilinud, hubasust on lisatud rohkete itaalia­päraste detailidega, mis ei varjuta keskaegse ruumi ilu. Uuendusena on nüüdsest võimalik minna köögile lähemale, poolkorrusele on sisustatud mõnusa suure kaarja diivaniga lounge'i-ala ja mõni trepiaste ülespoole asubki köögi ees peakoka laud, kus saab juba ise olla kaasosaline suures etenduses.