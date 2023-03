Ilmunud on Oma Maitse ajakirja uus number: see inspireerib sind rohkem liikuma ja tervislikumalt toituma

Eestis on üle pooled täiskasvanud ülekaalulised ning lastest, kes lasteaia lõpetavad, iga neljas! Paljude jaoks tundub soovitus iga päev üks tund õues intensiivselt liikuda keeruline. Väsimus on võtnud juba kogu su keha enda võimusesse ... Ometi on kehalise kasvatuse tund tänapäeva koolis oluliselt motiveerivam kui aastaid tagasi, alasid, mida harrastada, saab valida rohkesti ning vaimne enesetunne peaks sellest justkui paranema. Aga tundub, et liiga paljude jaoks jääb puudu ajast ja heast harjumusest. Tervislikule liigutamisele käega löömise pärast valutavad südant nii sporditeadlane Priit Kaasik kui Pärnu Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Inga Drobet.