Leiba jäi pärast kodumaa sünnipäeva üle? Kolm maitsvat toitu, milles seisma jäänud leib ära kasutada

Vabariigi aastapäevaks varutakse koju ikka rohkem leiba kui tavaliselt - kunagi ju ei tea, kui palju kiluvõileiba pere ja külalised nahka pistavad. Kui aga pidunädalavahetus on läbi, võib järsku avastada, et leiba on kodus rohkem, kui jõuab ära süüa. Siis ongi õige aega valmistada toite, kus saab seisma jäänud leiva ära kasutada.