NELI VÄÄRT NÕUANNET: kuidas katta taskukohaste hindadega vägev peolaud?

24. veebruaril ei saa me üle ega ümber Eesti maitsetest. Värske kohalik liha otse farmist, värsked küpsetised otse ahjust, salatid ja suupisted oma ala asjatundjatelt. Maitsed, mida armastame ja millega oleme harjunud. Võimalusel ühest kohast, võimalikult soodsalt.

Kõik, mis vaja, leiad Maximast. Armastatud kohalikud maitsed ja tuttavad tooted alati odava hinnaga, et säästaksid oma pere eelarvet. Siin on neli väärt soovitust sinu peolauale!

Värske liha kohalikest farmidest!

Alustame peamisest. Peolaud korraliku praeta? See ei lähe mitte! Meie selle aasta lihasoovitus on Maxima Meistrite Kvaliteedi ahjuseakarbonaad küüslauguga. See juba maitsestatud toekas praetükk ootab oma küpsetajat suuremates Maxima kauplustes üle Eesti.