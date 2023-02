KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel. Kümnes peatus: Muhu veinitalu

Kodumaiste veinide otsinguil on joogisaate seltskond sedapuhku võtnud ette pikema reisi ja jõudnud Muhusse. Muhu veinitalu peremees Peke Eloranta on veendunud, et Eesti on viinamarjamaa ja selle tõestuseks pakub ta meile kodumaist Pinot Noiri.