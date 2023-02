RETSEPT | Lambakarree röstitud paprika salati, chimichurri kastme ja praetud spargliga

Väga hea valik on ka erinevaid lihatooteid alates traditsioonilistematest kana-, sea- ja veiselihast, aga ka lambaliha leiab erinevate tükkidena. Uus-Meremaalt pärit lambaliha on väärt liha ja kui soovid midagi eriti hõrku valmistada, siis hästi lihtne on teha lambakarreed. Lambakarreed leiab KariaMarketist nii ühtse tükina (luud on ilusti välja puhastatud) kui ka juba lahtilõigatud kujul. Viimane on eriti mugav võimalus, sulata karreetükid vaid ära, pista veidikeseks marinaadi või maitsestuma ja siis kiirelt kas pannil või grillil mõne minutiga küpseks.

Omaette väärib äramärkimist ka KariaMarketi sügavkülmutatud köögiviljade valik. Mõned tooted teevad elu eriti lihtsaks ja mugavaks, teised on jälle erilised, mida tavapoest ei leia. Minu üheks lemmikuks on grillitud paprika, mis on sügavkülmutatud ja millest saab lihtsa vaevaga mõnusa grillitud paprika salati teha, mis mul üks suur lemmik.

Samamoodi grillituna on valikus olemas ka baklažaan. Väga mugav sel moel kasutada! Sügavkülma valikust leiab ka mitmeid erinevaid hakitud ürte ja maitseköögivilju. Neid kodus sügavkülmas käepärast hoides on toiduvalmistamine eriti lihtne, jääb ära sibula ja küüslaugu hakkimine ja ürte sügavkülmas hoides kaob ära pidev mure, kui värsked ürdid kipuvad eriti talvisel ajal kiirelt riknema. Sügavkülmast võetud ürdisegust tegin seekord lambakarree juurde chimichurri kastme.

Köögiviljades, mida sügavkülmast otsida, tasub veel välja tuua spargli. Väga mõnus on käepärast hoida sügavkülmutatud spargleid. Toiduks valmistades kuumuta neid lihtsalt pannil või sees mõned minutid, lisa soolahelbeid, riivitud parmesani ja sidrunimahla ja mõnus lisand erinevate toitude juurde on loetud minutitega valmis. Hinnatase on värskelt müüdavate sparglitega võrreldes KariaMarketi valiku kasuks.

Lambakarree röstitud paprika salati, chimichurri kastme ja spargliga