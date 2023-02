Registreerimine konkursile „Oma Maitse Lemmik 2023“ on täies hoos. Vaata, kes kuuluvad sel aastal žüriisse

Ajakirja veebi- ja sotsiaalmeedia juhina kogen iga päev, kuidas ühest lõunast päeva jooksul ei piisa - pidev toidulugudega askeldamine mõjub väga „isuäratavalt“. Ongi hea, sest tihti söömine on kasulik. Ma armastan ka väga reisida ja iga reisi juurde käib alati ka kohaliku toidukultuuriga tutvumine. Ma austan toitu ega pole pirtsakas, kodus olles ongi mu lemmikud need maailma kõige lihtsamad toidud, kahest koostisainest piisab täiesti.

Mind huvitab toit ja kõik sellega seonduv ning mul on vedanud, et olen saanud oma elu ühe suurema kire tööga siduda. Olen Oma Maitse Retseptiveebi toimetaja, mis lausa paneb kõike katsetama. Kui esimest korda teen mingit keerulist küpsetist ja see tuleb välja, on see maailma parim tunne. Ja kõige parem toit maailmas on sünnipäevatoit!