Hiiu Pubi pakub linna parimat šašlõkki

Šašlõkist on saanud eestlaste jaoks armastatud ja hinnatud toit, mis kuulub meie lauale sama kindlalt ja pikalt nagu must leib. Ilma šašlõkita ei möödu ükski suvine pidu, mõnus grilliõhtu või lihtsalt meeldiv koosviibimine, mis toob kokku sõbrad ja sugulased. Mälestused neilt koosolemistelt on hindamatud, jäävad meiega ja teevad meist need, kes me oleme.