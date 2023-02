Põhjalik juhis: millal panna soola lihale, supi sisse või salatisse?

Praeliha: soolaga maitsestan, kui liha on valminud, sest soola viib liha mahlad välja ja siis on praeliha maitse kuiv ja tuim.

Ahjuliha: soolaga maitsestan enne ahju küpsema panemist, siis imenduvad head maitsed lihasse ja saad nautida hõrku ahjuliha.

Köögiviljad (keetmine): soola lisan veele, kui vesi on keema läinud ja seejärel panen vette köögiviljad. Sool tõstab vee keemistemperatuuri - vesi keeb kuumemaks ja köögiviljad valmivad kiiremini. Õige kogus soola rikastab köögiviljade maitset.

Köögiviljad (aurutamine): kui köögiviljad on maitse järgi ära küpsenud, siis maitsestan soola ja sobilike ürtidega.

Köögiviljad (ahjus): soolaga maitsestan enne ahju küpsema panemist, siis imenduvad head maitsed köögiviljadesse.

Kala (ahjus): soolaga maitsestan enne ahju küpsema panemist, siis imenduvad maitsed ühtlaselt. Kui lisad soola siis, kui kala on küpsenud, jääb pealmine kiht soolane ja kalaliha sees mage.

Kala (pannil): värske kala maitsestan enne praadimist soolaga, lisan sidrunimahla, mis neutraliseerib kala maitset.

Hautised: soolaga maitsestan hautamise algul. Enne hautamist võib köögivilju rasvas või võis kergelt kuumutada, siis jääb toit ilusama värviga ja maitsvam.

Kastmed: soolaga maitsestan kastme valmimise lõpufaasis.

Supid: sõltub suppidest, kuid üldjuhul lisan soola enne supi valmimist, siis jaotub maitse ühtlasemalt.

Pudrud: lisan soola, kui puder on valminud.

Värske salat: lisan soola salatisse vahetult enne söömist. Itaalias saab tellida värsket salatit, kuhu juurde tuuakse oliiviõli, sool ja pipar, et saaks ise maitseküllase salati valmistada. Soola lisamine salati valmistamise algul närtsitab rohelise ja tõmbab köögiviljadest mahlad välja, tulemuseks vettinud salat.

Koorekastmega salat: lisan soola koos hapukoorega, et soola maitse seguneks ühtlaselt koorega.

Õlikastmega salat: lisan soola õlikastme sisse, et soola maitse seguneks ühtlaselt õliga.

Küpsetised: kindlasti tuleb soola lisada küpsetiste taina juurde, ka magusate kookide ja pärmitaina hulka. Näpuotsatäis soola annab täiusliku maitse kõigele.