NIPP | Kuidas karbi või pakiga ostetud salatisegu kauem värskena hoida?

On ju hea, kui kogu aeg on külmakapist võtta midagi rohelist, mis pakatab C-vitamiinist ja kaltsiumist. Salatilehed sobivad igale poole: võileiva vahele, salatisse, kastmetesse ja pastadesse. Kindlasti oled märganud, et karbiga müüdavate salatisegude hinnad on tõusnud ja sageli ei raatsi seda pakki avadagi, sest avatuna need ju kaua ilusana ei püsi. Õnneks on nende säilitamiseks olemas hea nipp!