Toitumisterapeut selgitab: mida näitab külmatunne sinu tervise kohta ja millised toidud päriselt kõige paremini sooja annavad

Külm ja rõskus on Eestimaa talve paratamatud kaasteelised, neist pole pääsu. Olen ka ise olnud suur külmetaja, villasokid on enamiku aastast minu olulised kaaslased ka öösel. Lugedes Taani „jäämehe“ Wim Hofi raamatut, otsustasin meelekindlalt, et jahedus ja külm on põhjamaalase treening, mis kulutab ekstra energiat ja paneb immuunsüsteemi vapramalt tööle. Seega saan teha trenni nii, et spordiklubi kaarti polegi vajagi. Lihtsalt liigun õues, ei topi end ninaotsani kinni ega hala jahedust tundes. Ka mõttejõul on suur mõju.