Ära seda viga tee! See populaarne söögikoht valiti kõige halvemate kohtingukohtade esikolmikusse

„McDonald'sil on maine, et see on odav ja mugav, mis annab aimduse, et kohtingukaaslasele ei viitsita muljet avaldada,“ rääkis kohtinguäpi So Syncd kaasasutaja ja tegevjuht Jessica Alderson. „Mitte ainult - ka valgus on hele, seal on lärmakas, lapsed on ümber.“ Ehk et tegu pole kõige romantilisema atmosfääriga ja intiimsest kohtingust on asi kaugel.