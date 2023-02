RETSEPT | Kõigi aegade parim õunakook, mis lihtsalt sulab suus

Kalla tainas vormi ja aja ühtlaselt laiali. Peale puista suhkru ja kaneeliga segatud õunad. Sulle võib tunduda, et oi-kui-vähe tainast ja oi-kui-palju õunu, aga oota vaid! Suska kook 35–40 minutiks ahju ja sa imestad, kui kõrgele tainas kerkib ja kuidas see õunad „ära sööb“. Lase koogil jahtuda, enne kui tükkideks lõikad. Tõsta tükke laia koogilabidaga, sest kogu see õndsus kipub pudisema.