Uus avastus TikTokis: kas tõesti saab selle imejoogi abil unetusest võitu?

Tõepoolest, kirsimahl võib unekvaliteedile positiivset mõju avaldada, sest see sisaldab melatoniini- hormooni, mis tagab sügava ja kvaliteetse une, hoides nii meie vaimset kui ka füüsilist tervist. Küll aga pole uskumus, et kirsimahl võib insomnia vastu töötada, teaduslikku kinnitust saanud. Ekspertide sõnul võib selle joomisel unele olla positiivne efekt, ent melatoniinikogus kirsimahlas on väiksem kui tavalises melatoniinitabletis ja ei saa väita, et see päriselt aitaks inimesi, kes insomina all kannatavad.